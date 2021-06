De verdachten van de gewelddadige overval twee weken geleden op een geldwaardetransport in het Amsterdamse stadsdeel Noord blijven langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank heeft woensdag besloten dat het zestak negentig dagen langer in voorarrest moet zitten.

De zes verdachten, afkomstig uit België en Frankrijk, zitten allen in volledige beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Ze worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op 19 mei. De eerste zitting vindt na de periode van het voorarrest plaats.

De overval vond plaats aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord en eindigde na een wilde achtervolging in een weiland in Broek in Waterland. Daar werd door zowel de verdachten als de politie geschoten. Een 47-jarige Fransman, de zevende verdachte, overleefde die schietpartij niet.

Over de exacte waarde van het transport doet het Openbaar Ministerie (OM) nog geen uitspraken.