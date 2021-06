Twee slachtoffers die vrijdagavond 21 mei gewond raakten bij de steekpartijen in De Pijp, liggen nog in het ziekenhuis. In totaal werden vijf mensen neergestoken rond de Ferdinand Bolstraat. Een 64-jarige Amsterdammer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De vier andere slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud, werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie liet eerder al weten dat zij buiten levensgevaar waren. De slachtoffers werden afzonderlijk van elkaar in de Ferdinand Bolstraat en omgeving neergestoken.

De 29-jarige verdachte, die de politie dezelfde avond nog heeft aangehouden, is een man uit Amstelveen. Vorige week werd besloten dat hij nog zeker veertien dagen langer in voorarrest moet blijven. Het gedrag van de verdachte werd door verschillende getuigen als "verward" beschreven.

Afgelopen donderdag werd er een stille tocht gehouden voor de slachtoffers. Op initiatief van de nabestaanden van de overleden man liepen honderden mensen mee met de tocht door De Pijp. De familie onthulde ook een tegel tegen zinloos geweld.