Alle metro's in Amsterdam stonden maandagavond korte tijd stil. Dat gebeurde tijdens het gebruik van het nieuwe metrobeveiligingssysteem. Het metroverkeer kon na een half uur weer worden opgestart.

Rond 21.45 uur kwamen alle metro's stil te staan. Een woordvoerder van vervoersbedrijf GVB liet rond 21.50 uur weten dat de storing naar verwachting ongeveer een kwartier zou duren. Rond 22.15 uur begonnen de eerste metro's weer te rijden.

De woordvoerder liet weten dat het systeem gereset was, waardoor het metroverkeer stil kwam te liggen. Ze sprak van een gecontroleerde storing. Waarom het systeem gereset moest worden, is nog niet bekend.

Het nieuwe metrobeveiligingssysteem CBTC wordt geleidelijk ingevoerd. Er wordt nog maar een aantal dagen per maand mee gereden. Op 12 en 25 april lag het metroverkeer ook helemaal plat. Wethouder Egbert de Vries liet twee weken geleden weten dat een "bug in het systeem" de oorzaak was.

Twee weken daarvoor vertelde hij dat het nieuwe systeem, dat al in zo'n zestig andere landen in gebruik is, voor de "unieke" Amsterdamse situatie ingrijpend aangepast moest worden. "Door het aanpassen van een systeem kunnen problemen ontstaan die zich elders niet eerder hebben voorgedaan."