Bioscoop The Movies aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam gaat weer open als de verbouwing klaar is. Dat heeft de bioscoop maandag in een e-mail aan bezoekers laten weten.

In de zomer van vorig jaar werd een petitie gestart om de bioscoop te redden. Dat gebeurde nadat de eigenaar in een interview had verteld dat dat de bioscoop in de meest ideale situatie nog tot uiterlijk december open zou kunnen blijven, omdat er door de coronamaatregelen veel verlies gedraaid werd.

"Vorig jaar was bepaald niet makkelijk, maar inmiddels kunnen we meedelen dat het voortbestaan van The Movies niet langer wordt bedreigd", schrijft de bioscoop in de e-mail.

Wel wordt de bioscoop op dit moment verbouwd vanwege problemen met de fundering en kunnen de deuren pas in maart 2022 weer open.