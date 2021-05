Een politieachtervolging in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag geëindigd met een ongeluk op de Balthasar Floriszstraat in stadsdeel Zuid. De verdachte raakte gewond en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond rond 3.30 uur plaats. Het is nog niet duidelijk waarom de politie achter de verdachte aanzat.

De automobilist reed eerst met hoge snelheid door de Eerste Jan Steenstraat en botste vervolgens tegen enkele geparkeerde auto's op de Balthasar Floriszstraat.

De verdachte zit nog vast en wordt maandag door de politie verhoord.