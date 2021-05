In de Amsterdamse club Shelter vond zaterdag een eenmalig Fieldlab-evenement plaats. Vijfhonderd bezoekers mochten het proefevenement in de A'DAM Toren bijwonen. Volgens de organisatie is het feest goed verlopen.

"Het was te gek om na veertien maanden weer wat bas te horen. Het was leuk om te zien dat de beschroomdheid in één keer weg was. Mensen hingen meteen na binnenkomst om elkaars nek", aldus Duncan Stutterheim, eigenaar van club Shelter.

De bezoekers moesten zich, net als bij andere Fieldlab-evenementen, van tevoren laten testen. Ook kregen feestgangers een tag om hun nek, zodat hun bewegingen bijgehouden konden worden.

Stutterheim betwijfelt of een opzet zoals die van zaterdag de oplossing zal zijn voor de heropening van clubs in de nabije toekomst. "Ik ben zelf ook getest. Het is wel een gedoe: alle spontaniteit haal je er mee weg. Om met halve capaciteit open te gaan, dat is het ook net niet."

Het demissionaire kabinet liet vrijdag weten het heropeningsplan versneld te willen doorvoeren als de dalende trend van het aantal coronabesmettingen doorzet. Dat zou betekenen dat, onder voorbehoud van lokale regels, de discotheken en nachtclubs op 30 juni weer open kunnen.