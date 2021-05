Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam praat donderdag met een groep agenten die betrokken was bij de achtervolging van de verdachten van de zeer gewelddadige overval op een waardetransport in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

Halsema vertelde dat woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, na vragen van VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. Zij had met andere gemeenteraadsleden gesproken en wilde namens de hele gemeenteraad complimenten maken voor het optreden van de politie. "Hoe agenten met gevaar voor eigen leven hebben gehandeld, daar zijn we enorm trots op", zei Poot.

Dat vond ook Halsema, die al eerder haar waardering voor de politie uitsprak. "Ik kan wel zeggen dat de politie er met zeer gemengde gevoelens op terugkijkt. Agenten hebben angstige momenten beleefd, want de overvallers waren in het bezit van een groot aantal wapens en ze waren bereid die te gebruiken." Wel benadrukte ze dat de politie beheerst en heldhaftig heeft gehandeld.

Poot vroeg Halsema onder meer of bekend was of de overvallers eerder in de stad hebben toegeslagen en of ze dat vaker van plan leken te zijn. Halsema antwoordde dat er geen informatie is die wijst op een patroon. Het gebruikte vuurwapengeweld is volgens haar "voor Amsterdamse begrippen ongekend". Volgens de politie is het een kenmerk van Belgische en Franse groepen.

"Ik zou daar aan toe willen voegen dat het heel erg adequate optreden van de Amsterdamse politie laat zien dat Amsterdam juist geen risicolocatie is", aldus Halsema. "En laat criminelen daar een gestaalde waarschuwing in horen, want dat is het."

De overval op een waardetransport dat op het terrein van een bedrijf aan de Meeuwenlaan stond, vond vorige week woensdag plaats. Na onder meer een achtervolging waarbij over en weer geschoten werd, konden in totaal zes verdachten worden opgepakt. Eén verdachte kwam door het schieten om het leven.