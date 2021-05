Jachten kunnen vanaf deze zomer aanmeren in een nieuwe jachthaven bij het Zeeburgereiland. De Amsterdamse haven is onderdeel van het zogeheten nautische kwartier, dat in 2023 volledig operationeel moet zijn.

In de nieuwe jachthaven, die in juli wordt geopend, is straks plaats voor 250 boten. De haven komt direct langs de A10 in Baaibuurt Oost te liggen. Een deel van de aanlegplaats wordt ingericht als een zogeheten E-Harbour, wat inhoudt dat er elektrische boten snel kunnen worden opgeladen.

De nieuwe haven wordt de centrale plek van Nautix, het eerste nautische kwartier in Amsterdam. Daarin zullen zich in de komende jaren diverse bedrijven, zoals bootdealer Holland Sport Boat Centre, vestigen. Verder is er in totaal 14.000 vierkante meter gereserveerd voor horeca. Nautix zoekt hiervoor nog naar geïnteresseerde uitbaters.

De initiators van Nautix zijn ondernemers Stéphane Cohnen en Jaap Schippers in combinatie met het investeringsbedrijf Successor uit Zeist. Cohnen was eerder al in Amsterdam actief: zij was mede-initiator van Stadshaven Amstelkwartier, de jachthaven met horeca gelegen aan de Amstel.