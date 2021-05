Mascha ten Bruggencate is dinsdag voorgedragen als burgemeester van Heiloo. Op dit moment is zij stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Centrum en lid van D66. Ze is de opvolger van Hans Romeyn, die maandag met pensioen gaat. De 49-jarige Ten Bruggencate zal op 8 juli worden beëdigd.

"Mevrouw Ten Bruggencate heeft zich gepresenteerd als een kandidaat met een rijke bestuurlijk-politieke ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving als Amsterdam", lichtte René van Splunteren, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de keuze van de gemeenteraad toe. In totaal hadden 31 mensen gesolliciteerd naar het burgemeesterschap.

"Zij komt warm en benaderbaar over en weet de dingen goed te benoemen. Daarnaast is zij opgegroeid in Alkmaar en kent zij Heiloo goed. Kortom, met deze kandidaat zal Heiloo ervaring, uitstekende persoonlijke competenties en vaardigheden en een verbindende persoonlijkheid binnenhalen", aldus Van Splunteren.

Romeyn zal zijn functie maandag officieel neerleggen in een bijzondere raadsvergadering, in het bijzijn van commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Tot Ten Bruggencate is aangetreden zal wethouder Rob Opdam waarnemend burgemeester zijn.