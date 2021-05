De geluidsoverlast die afgelopen paasnacht (de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april) tal van Amsterdammers in de hele stad wakker hield, lag aan de stormachtige weersomstandigheden. Dat schrijft het college dinsdag na schriftelijke vragen die waren gesteld naar aanleiding van de hoeveelheid klachten over geluidsoverlast.

De gemeente Amsterdam en de politie kregen tijdens die nacht in april honderden klachten uit de hele stad over lawaai dat veroorzaakt werd door heiwerkzaamheden. "De oorzaak van de geluidsoverlast was gelegen in de stormachtige weersomstandigheden tijdens de paasdagen, waar het voorgeschreven wettelijk rekenmodel geen rekening mee houdt", aldus de gemeente.

Destijds liet de gemeente al aan AT5 en NH Nieuws weten dat er niets onrechtmatigs was gebeurd. De benodigde vergunningen en ontheffingen voor nachtelijke werkzaamheden waren afgegeven. Op de vraag waarom de werkzaamheden 's nachts moesten plaatsvinden, zegt de gemeente: "De reden is dat de onderbrekingen van het spoor zo kort mogelijk dienen te zijn."

Zowel de politie als de gemeente was die avond niet op de hoogte van de heiwerkzaamheden. Normaal gesproken wordt het loket voor burgerzaken geïnformeerd over nachtelijke werkzaamheden waarvoor een ontheffing is verleend.

"Dat dit in dit geval per abuis niet is gebeurd, wordt door het college betreurd. In deze specifieke situatie ziet het college echter geen algemene verbeterpunten voor de communicatie inzake verleende vergunningen en ontheffingen", aldus de gemeente.

Over de geluidsoverlast zijn 43 meldingen ingediend bij de omgevingsdienst en circa 150 meldingen bij de Amsterdamse stadsdelen Noord en West.