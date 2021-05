Burgemeester Femke Halsema heeft dinsdag besloten per direct cameratoezicht in te stellen in de K-buurt in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Het plaatsen van het cameratoezicht is volgens Halsema noodzakelijk voor het herstellen van de openbare orde.

Er zijn sinds 2019 meerdere ernstige incidenten geweest in de K‐buurt rondom het winkelcentrum Kameleon en bij metrostation Kraaiennest. Het gaat om een ontplofte handgranaat bij een winkel, een liquidatie op het marktterrein, een ramkraak bij een snackbar en zeer recent een schietpartij. Daarnaast is er volgens de gemeente sprake van structurele overlast.

Buurtbewoners zijn al langer helemaal klaar met het geweld in de wijk. Verschillende organisaties in Zuidoost zijn een petitie gestart waarin gevraagd wordt om meer geld voor de aanpak van het geweld. Tien dagen geleden werd ook al een mars georganiseerd om hier aandacht voor te vragen.

De gemeente lanceerde onlangs het Masterplan Zuidoost. Met dit plan wil het stadsbestuur de leefbaarheid in het stadsdeel verbeteren en jongeren die opgroeien in Zuidoost een beter perspectief bieden.

Deze twintigjarige investering wordt begroot op ruim 446 miljoen euro. Volgens het bewonerscollectief Hart voor de K-buurt is er nu maar 7,5 miljoen euro toegezegd door de gemeente. De initiatiefnemers van de petitie willen dat de helft van het bedrag (223 miljoen euro) voor de komende tien jaar wordt vastgelegd.