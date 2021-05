In De Pijp in Amsterdam wordt donderdag een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van de steekpartijen van afgelopen vrijdag. Nabestaanden van de 64-jarige man die om het leven kwam, hebben daarvoor het initiatief genomen.

Vanaf de Oranjekerk lopen de nabestaanden naar de ijssalon in de Tweede Van der Helststraat, waar de tocht rond 18.30 uur zal beginnen. Op die plek werd het slachtoffer afgelopen vrijdag doodgestoken. De familie zal daar een tegel tegen zinloos geweld onthullen.

Vervolgens zal de stoet verder lopen langs de verschillende plekken in De Pijp, waar de andere slachtoffers werden neergestoken. De politie laat weten dat de familie de stille tocht klein wil houden zodat het met name voor de nabestaanden, vrienden en buurtbewoners is.

De vijf steekpartijen gebeurden vrijdag rond 23.30 uur in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat op vijf verschillende plekken. De politie kon kort na de steekincidenten een 29-jarige man uit Amstelveen aanhouden. Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt.

De familie van de overleden man is ook een crowdfundingsactie gestart om hem een waardig afscheid te kunnen geven. De man had namelijk geen verzekering voor een uitvaart. Er is inmiddels 13.000 euro opgehaald.

De stille tocht zal donderdag rond 20.00 uur eindigen.