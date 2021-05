Een 75-jarige automobilist is zondagmiddag op de A2 onwel geworden achter het stuur. Daarna ontstonden één of meerdere aanrijdingen. De man is per ambulance in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 14.00 uur reed de automobilist slingerend over de A2. Volgens de politie dwongen een man en een vrouw in een auto de bestuurder tot stoppen.

Een politiewoordvoerder spreekt van een "moedige reddingsactie". Hoewel de auto's beschadigd raakten, is niemand door de actie gewond geraakt.

De automobilist bleek er door zijn medische toestand inderdaad slecht aan toe te zijn. Meerdere ambulances en politiewagens werden opgeroepen en de A2 werd helemaal afgezet, waardoor andere automobilisten niet meer de A10 Zuid of A10 Oost op konden. Een traumahelikopter landde daarna op de snelweg.

Een van de automobilisten die het zag gebeuren, weerspreekt het verhaal van de politie en zegt dat er niet bewust is besloten om de auto tot stoppen te dwingen.

De auto zou eerst een zwarte SUV hebben geraakt, daarna een vangrail en daarna een andere auto. "Het ging zo snel dat niemand wat doorhad." Het slachtoffer is, ook volgens andere getuigen, meteen op de snelweg door een aantal vrouwen gereanimeerd.

De A2 is inmiddels vrijgegeven.