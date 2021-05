Een mogelijk verwarde man met een mes is zaterdagavond door de politie in zijn been geschoten op de Hoofdweg in het Amsterdamse stadsdeel West. Even daarvoor was hij op een politieauto gesprongen.

Dat zagen agenten in het politiebureau West Overtoomsesluis op beelden van de beveiligingscamera's rondom het pand.

"Mijn collega's zijn naar buiten gegaan en hebben hem gevraagd van de auto af te stappen, maar daarna is een van mijn collega's door die man benaderd met dat mes", zegt een politiewoordvoerder. "Dat was zo'n gevaarlijke situatie dat een andere collega heeft moeten schieten."

De man is daarna door agenten behandeld. Er werd een knelverband aangelegd om te voorkomen dat hij veel bloed zou verliezen. De veertigjarige Amsterdammer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij was aanspreekbaar.

Vermoedelijk heeft hij met het mes ook de banden van een politieauto lek gestoken. "Maar we moeten ook de camerabeelden bekijken om te zien of dat dan daadwerkelijk het geval is", aldus de woordvoerder.

"We moeten ook kijken wat de achtergrond van deze persoon is. Ik begreep van collega's dat hij verward gedrag vertoonde, maar ook dat moet nog uit onderzoek blijken."

De Rijksrecherche onderzoekt of de agent terecht geschoten heeft.