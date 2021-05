Vijf mensen zijn vrijdagavond rond 23.15 uur afzonderlijk neergestoken in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam, meldt de politie. Een van hen is ter plaatse overleden. De andere vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een verdachte is aangehouden.

De politie doet nog onderzoek. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en twee traumahelikopters zijn opgeroepen. Ook werd een politiehelikopter ingezet.

De kruising Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat is afgesloten. In de Scheldestraat iets verderop is ook veel politie aanwezig.

Vervoersbedrijf GVB meldt dat trams en de metro in de buurt worden omgeleid of niet in De Pijp stoppen.