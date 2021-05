De politie heeft zondag een 55-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij in het Vondelpark in Amsterdam zaterdag. Dat meldt de politie vrijdag. Bij het steekincident werd een 48-jarige man in zijn nek gestoken. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis en is moeilijk aanspreekbaar.

Handhavers zagen het slachtoffer zaterdag rond 20.50 uur met bebloede kleding in het park lopen bij de ingang ter hoogte van de Roemer Visscherstraat. De man bleek in zijn nek te zijn gestoken.

Direct kwamen er meerdere hulpdiensten ter plaatse waaronder het Medisch Mobiel Team, waarna de man naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het onderzoek naar het incident loopt nog, getuigen kunnen zich melden bij de politie.