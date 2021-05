Een persoon is donderdag gewond geraakt bij werkzaamheden in een woning aan de Derde Helmersstraat in het Amsterdamse stadsdeel West. Volgens de brandweer vond er een kleine explosie plaats nadat een kabel werd geraakt.

De hulpdiensten werden rond 15.30 uur gealarmeerd. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

De Inspectie SZW doet onderzoek naar de explosie.