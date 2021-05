Vanaf 1 oktober zal de gemeente Amsterdam zwaar verkeer in de binnenstad weren. Voertuigen zwaarder dan 30 ton krijgen dan geen ontheffing meer voor het gebied binnen de Centrumring. Volgens de gemeente is de maatregel nodig om de bruggen en kademuren in de stad te beschermen en hun levensduur te verlengen.

"We zijn ons bewust dat we met deze maatregelen veel vragen van de logistieke sector, maar gelukkig zit de branche constructief met de gemeente aan tafel", aldus wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer). "Dat is van belang want deze aanscherping is bittere noodzaak vanwege de staat van onze bruggen en kademuren. De schade die veroorzaakt wordt door voertuigen uit de zwaarste categorie is vele malen groter dan door vrachtvervoer tot 30 ton. Met dit nieuwe beleid voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe schade."

Het gebied waar de regels gaan gelden is uitgebreid ten opzichte van de huidige 7,5 ton zone. De beperkingen golden alleen voor stadsdeel Centrum. Daarnaast kon zwaar verkeer zonder ontheffing nog gebruikmaken van een aantal vrachtroutes in het centrum. In het aangescherpte beleid zijn deze routes komen te vervallen. Door als grens voor de Centrumring te kiezen, is een stuk van de Zeeheldenbuurt nu ook onderdeel van de zone.

Alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben een ontheffing nodig om de zone in te komen. Aan deze ontheffing zijn regels gekoppeld, zoals niet parkeren binnen 3 meter van de waterkant en stapvoets rijden over drempels. Voor voertuigen zwaarder dan 30 ton geldt dat bedrijven op zoek moeten gaan naar alternatieven.

Wanneer sprake is van een ondeelbare lading of bijzondere voertuigen, kan een routeontheffing worden aangevraagd. Per aanvraag zal getoetst worden of de bruggen en kademuren op de route het gewicht van het voertuig aankunnen.