Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond een inval gedaan in een woning in de Nolensstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld.

Buurtbewoners zeggen dat een man is opgepakt, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. In kader van het lopende onderzoek kan een woordvoerder geen verdere informatie over de inval geven.

Rond 23.00 uur deed ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek in de straat. Mogelijk zijn er explosieven gevonden.

Bewoners van de straat werden eind maart al opgeschrikt door een explosie, waardoor meerdere ramen sneuvelden. Of dat incident met de inval in Geuzenveld te maken heeft, wordt onderzocht.