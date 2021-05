Burgemeester Femke Halsema heeft haar waardering uitgesproken voor het handelen van de politie na de overval op de Meeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord, waarbij ook geschoten werd. Ze spreekt van een "ongekend heftige overval met veel geweld".

"Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor het moedige politie optreden", laat Halsema via haar woordvoerder weten. "De agenten hebben bijzonder angstige momenten gekend. Ik leef ook mee met de chauffeurs van het geldtransport."

De burgemeester zegt dat het vuurwapengeweld een grote impact gehad moet hebben op omwonden en bedrijven in Noord en in Broek in Waterland. "Het wijkteam van de politie en ambtenaren van het stadsdeel zijn beschikbaar voor ondersteuning aan getuigen en voor omstanders met vragen of zorgen. Gelukkig zijn er geen burgerslachtoffers gevallen."

Na de achtervolging werd een overvaller door de politie doodgeschoten. Zes anderen werden opgepakt. Twee van hen waren gewond.