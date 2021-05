Op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord zijn woensdag rond 14.15 uur schoten gelost. Een groot aantal politiewagens is opgeroepen.

Ook vliegt er een politiehelikopter boven de wijk. De ambulance en een Mobiel Medisch Team (MMT) zijn ook ter plaatse.

Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. De politie komt later met meer informatie.