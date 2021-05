Het voorarrest van de 21-jarige verdachte uit Amsterdam, die in mei werd aangehouden na ontploffingen bij twee Rotterdamse cafés en drie woningen, is met negentig dagen verlengd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

De verdachte zou betrokken zijn geweest bij de explosies in de cafés 't Haantje en The Hide Away in Rotterdam. Ook was een aantal huizen van Feyenoord-aanhangers het doelwit.

Kort na de explosies in Rotterdam was er ook een explosie bij café Vak West in de Balboastraat. Het café is een populaire plek onder Ajax-supporters. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de explosies.

"Het is nu te vroeg om te concluderen, maar we nemen het mee in ons onderzoek. We gaan alles goed in de gaten houden, maar we willen ook niet te ver op de zaken vooruitlopen", aldus een politiewoordvoerder.