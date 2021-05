GGD Amsterdam begint in de laatste week van mei met het vaccineren van dak- en thuislozen die op dit moment in de coronanoodopvang zitten. Dat heeft wethouder Simone Kukenheim (Zorg) dinsdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Omdat de tweede stap van het openingsplan van het kabinet woensdag ingaat, wordt de extra opvang dan ook langzaam afgebouwd. Toch hoeft niemand de opvang de komende twee weken gedwongen uit. Op 2 juni sluit de opvang de deuren.

Een week voor de sluiting wordt daarom begonnen met het vaccineren van dak- en thuislozen. "De groep mensen in de extra noodopvang, waaronder EU-burgers en ongedocumenteerden, zullen eerst worden gevaccineerd. Dit zal gebeuren met het Janssen-vaccin", schrijft Kukenheim.

Hierdoor kunnen alle dak- en thuislozen die in de extra noodopvang zitten voor 2 juni tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. "Ik ben blij dat het de gemeente Amsterdam dankzij de enorme inzet van de GGD en de zorgaanbieders gelukt is om tijdens deze coronacrisis extra noodopvang te bieden aan alle dak- en thuislozen in de stad", aldus de wethouder.

In april werd bij de Stopera gedemonstreerd tegen de sluiting van de extra opvang. De opvang leek op dat moment nog begin mei dicht te gaan. Kukenheim zei daarna de opvang open te willen houden zolang de lockdown duurt, maar benadrukte dat dit ook afhankelijk is van het landelijke beleid.