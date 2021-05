Het Amsterdamse stadsdeel Zuid start een proef met een wekelijkse markt op het George Gershwinplein op de Zuidas. Er komen straks elke donderdag dertig marktkramen en verkoopwagens met vooral levensmiddelen te staan.

Volgens het stadsdeel zorgt de markt voor extra levendigheid in de nieuwe stadswijk. "Een markt was ook een langgekoesterde wens van bewoners."

Marc Schoonebeek, die door het stadsdeel is aangewezen als organisator van de markt, spreekt van een sociale ontmoetingsplaats. "Het wordt een groeibriljant, een unieke markt waar marktkooplieden met een bewezen reputatie gaan staan."

Ook Sebastiaan Capel, de voorzitter van het stadsdeelbestuur in Zuid, is enthousiast. "We willen een levendige wijk en een wekelijkse markt draagt daaraan bij. Het is een pilot, dus ik ben benieuwd naar de ervaringen van de ondernemers, bewoners en bezoekers."

De opening van de markt is op donderdag 2 september. De proef loopt tot maart 2023.