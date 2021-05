Twee mannen met wapens hebben maandagavond geprobeerd om een of meerdere bewoners van een woning aan de Mattenbiesstraat op IJburg in Amsterdam te overvallen. Een bewoner raakte lichtgewond.

Volgens een politiewoordvoerder probeerden de twee de woning binnen te komen, maar dat lukte niet. Er werd een ambulance opgeroepen voor de bewoner die gewond raakte. Hoe deze persoon gewond raakte, is niet bekend.

De overvallers zijn op een bromfiets gevlucht. De politie heeft hun signalementen via Burgernet verspreid. De twee mannen zijn rond de achttien jaar oud en hebben volgens de politie een "lichtgetinte huidskleur". Een van hen draagt een zwarte hoodie en een grijze broek, de ander is geheel in het donker gekleed.

Op de Wim Noorhoekkade, een paar straten verderop, verzamelden zich na de overval veel agenten. "Toen ik ging kijken stonden er in totaal ongeveer acht of tien politievoertuigen in de omgeving", liet een buurtbewoner weten. "Op elke straathoek en bij de in- en uitgangen van appartementencomplexen stonden agenten in koppels van twee. Ik zag twee politiehonden losgelaten worden in het gebouw bij de hoofdingang."

De politiewoordvoerder laat weten dat de twee verdachten mogelijk in een gebouw in de straat waren. Daar werden ze niet aangetroffen. Forensisch rechercheurs onderzoeken of er sporen zijn die naar de daders leiden.