Het metroverkeer in Amsterdam heeft zondag opnieuw ruim een uur platgelegen door een storing. Volgens het GVB ging het om een storing aan het treinbeveiligingssysteem. Dit is de derde keer dat er een storing is sinds er wordt gereden met het nieuwe Communication-Based Train Control-systeem (CBTC).

De storing ontstond rond 17.30 uur. Alle metro's werden stilgezet en gingen terug naar de perrons waar reizigers konden uitstappen. Rond 18.45 uur meldde het GVB dat de metro's weer gingen rijden.

Op de Noord/Zuidlijn werden pendelbussen ingezet tussen station Noord en Centraal Station. Op de andere lijnen werd geen vervangend vervoer ingezet.

Het GVB wil langzaamaan overgaan op het nieuwe treinbeveiligingssysteem CBTC en test daarom op zondagen of het systeem naar behoren werkt.

Twee weken geleden meldde het openbaarvervoerbedrijf dat de nieuwe software storingen bij het metronetwerk van Amsterdam mogelijk zou kunnen verhelpen.

Met CBTC kunnen metro's veilig op korte afstand van elkaar rijden en zou er in de toekomst zelfs zonder bestuurder gereden kunnen worden.