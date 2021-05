Een 27-jarige vrouw is in de nacht van zondag op maandag overleden na een schietpartij op de Maassluisstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De auto van de vrouw werd door twee mannen beschoten. Op straat lagen zeker veertien kogelhulzen.

De twee verdachten beschoten de auto rond 19.45 uur. De vrouw werd daarbij geraakt, maar reed vervolgens door. De bijrijder bleef ongedeerd. Het slachtoffer wist het ziekenhuis te halen, maar overleed daar uiteindelijk aan haar verwondingen.

Op beelden gemaakt door buurtbewoners is te zien dat de twee mannen na de schietpartij in een Volkswagen Caddy stappen en hard wegrijden. Die auto werd kort daarna uitgebrand teruggevonden in de August Vermeylenstraat.

Rond de tijd van de schietpartij werden op de Cornelis Lelylaan drie mannen in een auto aangehouden. Aanvankelijk vermoedde de politie dat zij iets met de schietpartij op de Maassluisstraat te maken hadden. Hier was echter geen sprake van.

De auto werd gecontroleerd, omdat agenten dachten dat ze een automatisch wapen in het voertuig gezien hadden. Het bleek echter om een airsoftwapen te gaan.