In het Vondelpark in Amsterdam is zaterdag een zwaargewonde man met steekwonden in de nek aangetroffen. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie.

Handhavers zagen de man rond 20.50 uur met bebloede kleding in het Vondelpark lopen bij de ingang ter hoogte van de Roemer Visscherstraat. Het 45-jarige slachtoffer is volgens de politie in zijn nek gestoken.

Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, waaronder het Medisch Mobiel Team (MMT). De man is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie roept via Burgernet op uit te kijken naar een verdachte, een man van 1,76 meter met een baard en lang donker haar. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar heeft hem niet aangetroffen.



De politie komt graag in contact met getuigen.