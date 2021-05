In het Vondelpark in Amsterdam is zaterdag een gewonde man aangetroffen. De verwonding van de man is volgens de politie mogelijk een steekwond. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Rond 21.00 uur kwam de melding binnen bij de politie. Er zou een traumahelikopter zijn ingezet. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident.