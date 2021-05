In het Arenapark in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost zijn zaterdag duizenden demonstranten aanwezig om te protesteren tegen de huidige coronamaatregelen. De demonstratie is onderdeel van een wereldwijd protest, georganiseerd in veertig landen.

De demonstranten hebben verschillende soorten vlaggen mee, van de Friese tot de Australische. Dat komt doordat er wereldwijd demonstraties gaande zijn tegen de coronamaatregelen, onder de naam Worldwide Demonstration. De organisatie van deze wereldwijde protesten ligt bij een Duitse actiegroep.

De demonstranten kwamen bij elkaar in het Arenapark en lopen via de Flierbosdreef, het Anton de Komplein en de Amsterdamse Poort terug richting het Arenapark. Het protest zal afgesloten worden met een zogenoemde wereldwijde meditatie. Organisator Nederland in Verzet zei eerder tussen de vijfduizend en tienduizend personen te verwachten.