Een pizzabezorger is vrijdag bedreigd met een mes in de Vancouverstraat in Amsterdam-West. De dader is er met wat wisselgeld vandoor gegaan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bezorger door had dat er met een nepbiljet van 50 euro werd betaald voor de pizza's. Toen hij besloot iets van het nepbiljet te zeggen, werd de bezorger met een mes bedreigd.

De politie doet onderzoek naar het incident.