De twee huisgenoten van de jongen die dinsdag is overleden na een val van drie hoog uit een raam op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam zijn vrijdag vrijgelaten. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er sprake is van opzet.

"We hebben de afgelopen dagen intensief onderzoek gedaan en op grond van de onderzoeksresultaten is het niet meer nodig de twee jongens vast te houden", vertelt een woordvoerder van de politie aan nieuwspartner AT5. Het onderzoek loopt nog verder.

De twee huisgenoten werden dinsdag aangehouden. Een van hen moest volgens een buurvrouw geboeid meegenomen worden door de politie omdat hij erg emotioneel en overstuur was. Na ondervragingen zijn de huisgenoten vrijdag weer vrijgelaten.

Volgens buurtbewoners was het slachtoffer een student die met medestudenten in het huis woonde. Dinsdagochtend viel de jongen uit het raam van drie hoog. Pogingen om de jongen te reanimeren mochten niet baten; hij overleed ter plekke. Woensdag werden bloemen neergelegd voor het huis van de jongen.