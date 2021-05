Een auto is vrijdagmiddag te water geraakt bij de Nassaukade in het centrum van Amsterdam. Volgens de politie zijn alle inzittenden uit de auto gehaald. Het incident gebeurde ter hoogte van de Willemsbrug.

Om 14.50 uur kwam er een melding binnen dat een voertuig te water was geraakt. Even later bleek dat het om een auto zou gaan. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Er zijn duikers aanwezig die de auto uit het water proberen te halen.