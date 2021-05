Een clubavond voor duizend bezoekers die halverwege april werd aangekondigd, zou zaterdag plaatsvinden in de Amsterdamse nachtclub AIR. Maar vanwege een verbouwing wordt het Fieldlab-evenement hoogstwaarschijnlijk later deze maand op een andere locatie in de stad georganiseerd.

Tim Boersma van Fieldlab Evenementen bevestigt in gesprek met nieuwspartner AT5 dat de clubavond vanwege de verbouwing is geannuleerd.

Volgens Boersma is er inmiddels een andere club gevonden die het testevenement kan organiseren. "Daar zijn vijfhonderd bezoekers welkom. Oorspronkelijk waren dat er duizend, maar doordat deze locatie kleiner is, kunnen we slechts vijfhonderd man ontvangen."

Naar verluidt gaat het om Shelter, maar Boersma wil dat niet bevestigen. "Volgende week worden meer details bekendgemaakt." De bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen moeten maximaal 24 uur voor het evenement een sneltest ondergaan. Na vijf dagen moeten ze dat opnieuw doen. De test moet zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de bezoeker worden afgenomen.