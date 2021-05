Een auto is aan de Meteorenweg in het stadsdeel Amsterdam-Noord is donderdag rond 18.00 uur volledig uitgebrand. Niemand raakte hierbij gewond.







De auto stond volledig in brand, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Er zou rook uit de motorkap zijn gekomen. Toen de bestuurder de motorkap opende, sloeg de brand snel uit.