Zeven nieuwe parkconciërges zijn woensdag welkom geheten in Amsterdam. Door beter toezicht en meer contact met gebruikers en bezoekers hoopt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP) de parken groener en schoner te kunnen houden.

Na een warme lente- of zomerdag blijft er vaak veel afval in de stadsparken liggen. Wethouder Ivens verwacht dat de komst van de conciërges ook voor dat probleem iets kan betekenen.

"Het feit dat iemand conciërge van een park is, betekent dat het meer een huiselijke omgeving is, waar een conciërge toezicht op houdt. Dus ik hoop daadwerkelijk dat het vuilnis wat gaat verminderen", aldus Ivens. Maar laten we wel wezen: het is voor een groot deel aan Amsterdammers zelf, want als je een vol blikje naar het park mee kunt nemen, kun je ook nog steeds een leeg blikje mee terugnemen uit het park."

Hoewel de parkconciërges geen bevoegdheid hebben om boetes uit te schrijven, kunnen ze wel mensen aanspreken om zo het park schoon en veilig te houden. Voorop staat dat de parkbezoekers een centraal aanspreekpunt hebben waar ze terechtkunnen met vragen of opmerkingen. "Ze moeten ons weten te vinden als dat nodig is", aldus conciërge Petera Bloemers die het Oosterpark voor haar rekening neemt.

"Voor mij is het belangrijkste dat mensen zich gehoord voelen. Dat het contact tussen de bewoners en de gemeente soepeler verloopt", aldus Michel Aaij, de conciërge van het Rembrandtpark.