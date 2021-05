Twee mannen zijn woensdag in hoger beroep veroordeeld tot acht weken cel en zestig uur taakstraf vanwege betrokkenheid bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam. De demonstratie vond 24 januari plaats op het Museumplein en eindigde in rellen.

De politierechter legde eerder al een soortgelijke maar lagere straf op. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot toen in hoger beroep te gaan.

De mannen van 31 en 24 jaar waren beiden tijdens de demonstratie aanwezig op het Museumplein. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie moest charges uitvoeren en een waterwerper inzetten om de aanwezigen van het plein af te krijgen.

Tijdens het schoonvegen van het Museumplein heeft de menigte geweld tegen de politie gebruikt. De demonstranten bleven na verdrijving naar de Van Baerlestraat en het Concertgebouwplein agressief naar de politie. Beide verdachten zijn toen gearresteerd en hebben in voorlopige hechtenis gezeten.

Volgens het het hof hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan het negeren van het bevel om het Museumplein te verlaten en aan openlijk geweld tegen de politie. Het tweetal gooide met voorwerpen naar de politie. De 31-jarige verdachte gooide onder meer met een bouwhekvoet.