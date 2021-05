Jacqueline Grandjean vertrekt als directeur van de Oude Kerk in het Wallengebied in Amsterdam. Ze legt haar functie per 1 oktober neer.

Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad. Grandjean wordt na de zomer de nieuwe artistiek directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSA) in Antwerpen.

Hoewel het aantal bezoekers volgens de stichting onder haar bewind groeide van 100.00 naar 185.000 per jaar en de omzet van de Oude Kerk verdrievoudigde, zorgde haar koers ook voor onrust. Zo ontstonden er rechtszaken over de plaatsing van een rood raam en was er kritiek op een tentoonstelling van zandzakken en houten stellages die het originele karakter van de kerk zouden aantasten.