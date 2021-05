Een bestelbus is dinsdagavond op de kant beland op de verbindingsweg van de A1 naar de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer. De weg was daardoor enkele uren afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.

Het eenzijdige ongeluk vond plaats rond 19.30 uur. Hoe het incident kon gebeuren, is nog onbekend.

Er werd een ambulance opgeroepen. Of de inzittenden overgebracht moesten worden naar het ziekenhuis, is ook niet duidelijk.

De weg was afgesloten voor politieonderzoek. Rijkswaterstaat raadde automobilisten aan om via de A10 Oost te rijden.