De 25e editie van Pride Amsterdam gaat dit jaar door van 31 juli tot en met 8 augustus, maar zonder botenparade. Bij die parade kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden, meldt de organisatie dinsdag.

"Wij zijn blij dat de Pride Amsterdam dit jaar kan doorgaan. Samen met de gemeente Amsterdam werken we aan het meest haalbare programma voor eind juli. Dit betekent dat we alle onderdelen bekijken en bepalen hoe deze verantwoord kunnen doorgaan met de dan geldende maatregelen", aldus Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam. In de komende weken gaan alle betrokken commissies en partners het programma samenstellen.

In 2020 werd de Canal Parade vanwege de coronamaatregelen al doorgeschoven naar dit jaar, maar de botenparade verschuift nu dus met toestemming van de gemeente Amsterdam nog een jaar verder.

"Voor de gemeente is het van belang dat door dit besluit een grotere zekerheid ontstaat dat Pride Amsterdam, het voor de stad zo belangrijke evenement, hierdoor in 2022 wel kan plaatsvinden inclusief de gezichtsbepalende botenparade", aldus burgemeester Femke Halsema.

Begin juli zal het definitieve programma van de Pride bekendgemaakt worden.