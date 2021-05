Een persoon is dinsdagochtend overleden na een val van drie hoog uit een raam op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. De politie heeft twee personen die in de woning aanwezig waren gearresteerd.

De hulpdiensten werden rond 6.30 uur opgeroepen. Wat zich daarvoor precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Volgens een ooggetuige werd het slachtoffer onder het glas op de grond aangetroffen. Het slachtoffer is vervolgens gereanimeerd, maar overleed ter plekke.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd.