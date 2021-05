Een 39-jarige vrouw en haar negentienjarige zoon uit Amsterdam zijn veroordeeld voor het aansporen en ondersteunen van seks voor geld van een veertienjarig meisje. De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De zoon is veroordeeld tot jeugddetentie van tien maanden en jeugd-tbs.

In januari vorig jaar werd de jongen door het meisje benaderd om haar te helpen met een seksadvertentie. Beide verdachten hebben het meisje toen geholpen. Het meisje begon hier later over te twijfelen, maar heeft op aandringen toen toch een account aangemaakt op een website voor seksafspraken.

Bij de advertenties zijn ook naaktfoto's geplaatst. Er werden meerdere gesprekken met potentiële klanten gehouden. Eén afspraak vond plaats in een hotel in Almere, waar het meisje seks heeft gehad in ruil voor 600 euro. Hiervan heeft zij 400 euro afgegeven aan de twee verdachten.

In het dossier bevinden zich onder meer appgesprekken. Volgens de verdediging van de verdachten ging een deel van de gesprekken niet over het maken van een seksafspraak voor het slachtoffer, maar om de verkoop van een dj-set. De rechtbank gelooft dit verhaal niet.

Uit de gesprekken met het slachtoffer en het dossier blijkt dat de gesprekken wel degelijk over seksafspraken gingen. Volgens de rechtbank hadden beide verdachten een onmisbare rol. Juridisch betekent dit dat de verdachten schuldig zijn aan het medeplegen van mensenhandel.

De zoon leidt volgens deskundigen aan een stoornis die ook seksueel gerelateerd is. De rechtbank is het er mee eens dat de jongen een behandeling nodig heeft. Hij is ook schuldig verklaard aan heling, diefstal en wapenbezit.

De jongen wordt voor alle feiten, ook die die hij pleegde toen hij meerderjarig was, gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Ook moeten beide verdachten een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.