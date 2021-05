Een winkeldief heeft maandag twee beveiligers gestoken in een winkel op het Damrak in het centrum van Amsterdam. De verdachte is aangehouden.

Rond 12.20 uur werden meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de politie hebben de twee slachtoffers snijwonden opgelopen.

Het is nog onduidelijk of de beveiligers naar het ziekenhuis worden gebracht of dat ze ter plaatse behandeld kunnen worden door ambulancepersoneel.

Een getuige laat weten dat de beveiligers achter de winkeldief waren aangegaan. De verdachte is aangehouden.