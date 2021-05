Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn vrijdagmiddag in actie gekomen in de Heemstedestraat in Amsterdam-Zuid. Een man werd daarbij geblinddoekt meegenomen.

De aanhouding vond rond 13.45 uur plaats nabij het Hoofddorpplein. Nieuwspartner AT5 meldt dat de aangehouden man volgens een ooggetuige in een auto op een parkeerplaats zat, toen de speciale eenheden hem onder schot hielden en oppakten.

De politie kan alleen bevestigen dat de agenten daar in actie kwamen wegens een lopend onderzoek. De DSI heeft de leiding bij de inzet van speciale eenheden van de politie en Defensie en kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen.