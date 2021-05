Voor het eerst in haar 108-jarig bestaan krijgt de Amsterdamse Reddingsbrigade een eigen vaste reddingspost. Die komt deze zomer op het strand van IJburg. De reddingspost wordt opgezet nadat daar vorig jaar twee zwemmers zijn verdronken in het water van het populaire stadsstrand. De vrijwilligers die de post gaan bemannen, worden nu opgeleid in het Noorderparkbad.

"Op de wervingscampagne zijn 35 mensen afgekomen, daarvan liggen er nu een kleine twintig in het water", zegt Pia Weg van de Reddingsbrigade Amsterdam.

Dat een vaste post bij een druk strand in de stad nodig is, blijkt uit de cijfers. "In 2019 stond Amsterdam op de tweede plaats van verdrinkingsongevallen, op de eerste plaats stond Friesland. Dat is een provincie, Amsterdam is een stad."

Stadsdeel Oost heeft ervoor gezorgd dat de reddingswerkers worden ingezet. Ze zijn komende maanden op het stadsstrand aanwezig op mooie dagen als er veel mensen naartoe komen. De toezichthouders zijn er dan van 10.00 uur tot 19.00 uur.