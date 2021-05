In het water van het Singel bij het Muntplein in Amsterdam is het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. De politie is ter plaatse en doet nader onderzoek.

Een voorbijganger merkte het lichaam op en waarschuwde de politie.

Het is nog onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De politie probeert nu de identiteit vast te stellen en de doodsoorzaak te onderzoeken.