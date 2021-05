Agenten hebben afgelopen dinsdag een grote hoeveelheid witte heroïne gevonden in een auto in Amsterdam. De lading drugs was opgeborgen in een verborgen ruimte.

De agenten dachten in eerste instantie dat het om cocaïne ging, omdat het poeder er ongeveer hetzelfde uitziet. Na onderzoek bleek het witte heroïne te zijn. De bestuurder van de auto, een 46-jarige man uit Den Haag, is aangehouden.

"Witte heroïne kan door onwetende gebruikers nog wel eens verward worden met cocaïne. Die vergissing kan levensgevaarlijk zijn aangezien heroïne veel sterker is dan cocaïne", laat de politie weten.

In 2014 overleden drie Britse toeristen in de stad aan de gevolgen van het snuiven van witte heroïne. Ook zij dachten vermoedelijk dat ze cocaïne hadden gekocht.