In de kelder van theater Betty Asfalt Complex op de Nieuwezijds Voorburgwal is tijdens werkzaamheden een monumentale waterkelder uit de achttiende eeuw ontdekt. De vondst is zo bijzonder omdat de kelder van 3 bij 3,5 meter nog bijna geheel in tact is.

Kees Benschop van Stadsherstel is erg blij met de ontdekking. "Bij het ontgraven kwamen we een gemetseld werk tegen, er viel een steentje naar beneden en toen bleek hij diep gevallen te zijn, en hoorde we een 'plonsje', dan weet je dat het een waterkelder is en ga je op zoek naar de ingang. Die vonden we toen. Echt fantastisch."

Mede-directeur van het Betty Asfalt Complex Sammie van Geest noemt de ontdekking een verrassing, maar hoopte er wel al op. Volgens Van Geest stond er vroeger namelijk een klooster.

De ruimte wordt bewaard, maar wat er precies mee gaat gebeuren is nog onduidelijk.