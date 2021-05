Bij een steekpartij op de Hakfort in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is donderdagmiddag een man gewond geraakt. De aanleiding voor de steekpartij lijkt een aanrijding te zijn.

Op foto's is te zien dat een auto tegen bouwhekken tot stilstand is gekomen en beschadigd is. Het slachtoffer is volgens een politiewoordvoerder in zijn been gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de zaak. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.