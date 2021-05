De politie Amsterdam is op zoek naar een anonieme tipgever in het onderzoek naar de in 1993 om het leven gebrachte Amsterdamse Judit Nyari. De tipgever heeft de naam genoemd van degene die voor haar dood verantwoordelijk zou zijn, maar is nu niet meer te vinden.

Het slachtoffer zou in Amsterdam bekend hebben gestaan als 'Judit Klein' of 'Kleine Judit'. Op 6 december 1993 werd haar lichaam gevonden bij visplek de Meerval in Dronten. Ze werkte de laatste fase van haar leven als prostituee in Amsterdam en Utrecht.

De tipgever meldde zich via Meld Misdaad Anoniem. "Om echt aan de slag te kunnen met deze nieuwe informatie hebben we een vertrouwelijk gesprek met de tipgever nodig", zegt een van de rechercheurs die aan de zogenoemde cold case werkt.

Volgens hem kunnen er afspraken gemaakt worden, zoals dat de identiteit van de tipgever afgeschermd wordt. "We hebben daar tal van opties voor. We zijn de tipgever enorm dankbaar voor deze eerste stap. We hopen dat de tipgever ook de tweede stap wil zetten en echt met ons in gesprek wil gaan op een vertrouwelijke manier."

De politie Midden-Nederland maakt een podcast over de moord op Judit Nyari. De hoop is dat er door de publiciteit weer vaker over de dood van Nyari gesproken wordt en dat daardoor nieuwe tipgevers zich melden bij de politie. De podcast is te beluisteren via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en Juke.nl.